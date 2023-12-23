انت الان تتابع صور الأقمار الاصطناعية.. أمطار متفاوتة الغزارة على أجزاء من وسط المملكة والجبيل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - أظهرت صورُ الأقمار الاصطناعية سحبًا ممطرة تؤثّر على أجزاء متفرقة من المملكة؛ حيث تهطل في هذه الأثناء أمطار متفاوتة الغزارة تشمل أجزاء من وسط البلاد ومحافظة الجبيل.

وتشير آخر الخرائط الجوية، وفق طقس العرب، إلى تركّز فرص الأمطار خلال الساعات القادمة في المناطق الشرقية، وتراجعها مع ساعات مساء اليوم.

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