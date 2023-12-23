"إغاثي الملك سلمان" يوزع السلال الغذائية على أهالي حديبو بسقطرى اليمنية

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في: 23 ديسمبر 2023, 12:24 مساءً

شهدت جزيرة سقطرى اليمنية، أمس الجمعة، توزيع السلال الغذائية على الأهالي المحتاجين في مدينة حديبو، ضمن مشروع الأمن الغذائي السنوي الذي ينظمه مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية. جاء ذلك بحضور مدير العمليات العسكرية المدنية بالقوات المشتركة، اللواء الطيار الركن عبدالله بن دخيل الحبابي، ومدير إدارة الإغاثات العاجلة بمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية فهد العصيمي. ويأتي هذا البرنامج الإنساني الرائد، الذي يتم تنظيمه كل شهرين، ضمن سلسلة من البرامج المجدولة التي يقدّمها المركز لدعم الأهالي في جزيرة سقطرى اليمنية، وقد حَظِيَ هذا النشاط بترحيب واسع وشكر من قِبَل الأهالي، الذين عبروا عن امتنانهم لهذه المبادرة الكريمة التي تساهم في تخفيف الأعباء المعيشية وتعزيز الأمن الغذائي في المنطقة. وتميز الحدث بتنظيم وتعاون فعال بين الجهات المشاركة؛ مما يعكس الجهود المستمرة والرؤية الإنسانية للمملكة العربية السعودية في دعم ومساعدة المحتاجين في مختلف المناطق، ولا يقتصر هذا الدعم على توفير الاحتياجات الأساسية فحسب؛ بل يشمل أيضًا تعزيز الاستقرار وتحقيق التنمية المستدامة في هذه الجزر البعيدة.

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