انت الان تتابع الخارجية الفلسطينية: إسرائيل تصعّد مجازرَها لتعطل تنفيذ قرار مجلس الأمن 2720 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

أكّدت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، أن دولة الاحتلال تثبت للمجتمع الدولي ولمجلس الأمن بسلوكها الإجرامي المتواصل، أن استمرار الحرب بالطريقة الإسرائيلية سيفشل تطبيق قرار مجلس الأمن وتنفيذه بحكم إسرائيلي مسبق.

وقالت وزارة الخارجية الفلسطينية، في بيان صدر اليوم السبت: يجب استمرار وتكثيف الجهد الدولي لاتخاذ قرار في مجلس الأمن بوقف إطلاق النار فورًا، وإنهاء حرب الإبادة الجماعية ضدّ شعبنا في قطاع غزة.

وأدانت، وفق وكالة الأنباء الفلسطينية، التصعيدَ الحاصل في مجازر الاحتلال والإبادة الجماعية للمدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة لليوم 78 على التوالي، خاصة عقب القرار الذي اعتمده مجلس الأمن لتأمين وصول الاحتياجات الإنسانية الأساسية لهم، في رسالة إسرائيلية رسمية واضحة على تحدّي المجتمع الدولي، واستباق تنفيذ القرار بخلق المزيد من الظروف والمناخات بالميدان التي تعطل تنفيذه.

وأشار البيان إلى أن ذلك يتّضح من خلال التصعيد الحاصل في عدوان الاحتلال في جميع مناطق قطاع غزة من شمالها إلى وسطها إلى جنوبها، بالرغم من التحذيرات الدولية والأممية والمنظمات الدولية المختصّة من حجم الكارثة الإنسانية التي تتعمق يومًا بعد يوم.