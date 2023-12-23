"المرور" يحذّر من انزلاق المركبة خلال القيادة بسرعة أثناء هطول الأمطار

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في: 23 ديسمبر 2023, 12:34 مساءً

حذّر "المرور" من انزلاق المركبة خلال هطول الأمطار. وقال "المرور": احذر انزلاق المركبة خلال هطول الأمطار؛ لأن الإطار عندما يتحرك يقل تماسكه وثباته مع زيادة السرعة. وأشار إلى أنه مع السرعة المنخفضة يكون معدل تواصل الإطارات بالطريق مباشرًا؛ بينما عندما تكون السرعة متوسطة يكون المعدل بسيطًا، وعندما تكون السرعة عالية يكون المعدل شبه منعدم.

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