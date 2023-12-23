إسرائيل تقتل 76 فلسطينيًّا من عائلة واحدة في غارة استهدفت مبنى بغزة

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في: 23 ديسمبر 2023, 12:39 مساءً

أفاد المتحدث باسم إدارة الدفاع المدني في غزة محمود بصل، اليوم "السبت"، بأن غارة جوية إسرائيلية قتلت 76 فردًا من عائلة كبيرة في قطاع غزة. وبيّن "بصل" أن الغارة التي استهدفت مبنى في مدينة غزة كانت من بين أكثر الغارات دموية في الحرب بين إسرائيل وحركة "حماس". وأتت الغارة الإسرائيلية بعد يوم من تحذير الأمين العام للأمم المتحدة "أنطونيو غوتيريش" مرة أخرى من أنه لا يوجد مكان آمن في غزة، وأن الهجوم الإسرائيلي المستمر يخلق عقبات هائلة أمام توزيع المساعدات الإنسانية.

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