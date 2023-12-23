"الحياة الفطرية" يوضّح الفوارق بين "القط الرملي" و"البري" في مواطن الانتشار والشكل الخارجي

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في: 23 ديسمبر 2023, 12:55 مساءً

أوضح المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية، الفارق بين "القط البري" و"الرملي"، من حيث الموطن والانتشار والشكل الخارجي لكل منهما. وأضاف المركز أن "القط الرملي" يتميز بوجه عريض وآذان بارزة وحجمه أصغر من "القط البري" الذي يتميز بكونه يشبه المستأنس، وحلقات سوداء على الذيل وخصلة سوداء بنهايته. وحول موطن كل منهما، أكد المركز في إنفوجراف نشره اليوم أن "القط الرملي" يعيش في المناطق الرملية وينتشر في معظمها بالمملكة؛ فيما يوجد "البري" في معظم مناطق المملكة، خاصة السهول المفتوحة والغابات والمناطق الصخرية.

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