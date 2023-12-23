تراند اليوم : شاهد .. الفنانة اللبنانية عبير نعمة تنهار بالبكاء وتعلن طلاقها رسميا على المسرح

صحيفة الخليج 365: تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للفنانة اللبنانية عبير نعمة وهي تبكي أمام جمهورها على المسرح بعد إعلانها أنها مطلّقة خلال أدائها لإحدى أغنياتها في بيروت.

وأظهر الفيديو عبير وهي تغالب دموعها لكنها لم تستطع أن تتمالك نفسها فأدارت وجهها عن الجمهور بعد تأثرها في بداية أغنية "بعدني بحبك"، و بعد ثوانٍ اعترفت أمام الحاضرين عن سبب بكائها وتقول بالإنجليزية ما معناه : "أنا مطلقة".

ورد الجمهور على عبير بالتصفيق الحار لها طوال الوقت، في محاولة منهم لدعمها معنوياً.