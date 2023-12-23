تراند اليوم : هل يستطيع الشخص المصاب بالإيدز الزواج من فتاة سليمة؟.. بالفيديو طبيبة تجيب

صحيفة الخليج 365: كشفت طبيبة أن الشخص المصاب ب "الإيدز" يستطيع أن يتزوج فتاة سليمة أو مصابة بالمرض، وفقا للقانون والشرع، بشرط الالتزام بتناول العلاج.

وقالت خلال لقاء لها مع الدكتور نزار باهبري: _ الدراسات أثبتت أن الشخص المصاب ب "الإيدز" طالما يأخذ علاجه ونسبة الفيروس لديه صفر أو غير مقروءة فهو شخص غير معدي تماما". لافتة إلى أنه نسبة الفيروس أقل من 200 يعتبر صفر.

وأضافت : "الزواج قرار شخصي، والكثير من الفتيات يوافقن على الزواج من شخص مصاب، والعكس". لافتة إلى أن هناك مئات الأشخاص المصابين تزوجوا ولم تنتقل الإصابة إلى الزوجات أو الأبناء.