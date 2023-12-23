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تراند اليوم : هل يستطيع الشخص المصاب بالإيدز الزواج من فتاة سليمة؟.. بالفيديو طبيبة تجيب

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صحيفة الخليج 365: كشفت طبيبة أن الشخص المصاب ب "الإيدز" يستطيع أن يتزوج فتاة سليمة أو مصابة بالمرض، وفقا للقانون والشرع، بشرط الالتزام بتناول العلاج.

وقالت خلال لقاء لها مع الدكتور نزار باهبري: _ الدراسات أثبتت أن الشخص المصاب ب "الإيدز" طالما يأخذ علاجه ونسبة الفيروس لديه صفر أو غير مقروءة فهو شخص غير معدي تماما". لافتة إلى أنه نسبة الفيروس أقل من 200 يعتبر صفر.

وأضافت : "الزواج قرار شخصي، والكثير من الفتيات يوافقن على الزواج من شخص مصاب، والعكس". لافتة إلى أن هناك مئات الأشخاص المصابين تزوجوا ولم تنتقل الإصابة إلى الزوجات أو الأبناء.
Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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