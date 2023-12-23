تراند اليوم : بالفيديو .. مصطفى الفقي يكشف كيف كان الملك فيصل يعامل زوجة عبدالناصر أثناء أدائها الحج برفقة ابنتها

صحيفة الخليج 365: كشف الدبلوماسي السابق و المحلل السياسي مصطفى الفقي المعاملة التي تلقتها زوجة الرئيس الراحل جمال عبدالناصر أثناء أداءها الحج مع إحدى بناتها، مستغربة من عداوة زوجها للسعوديين في تلك الفترة.

وقال الفقي أن الملك فيصل بن عبدالعزيز كان يتصل عليها كل صباح ضد التقاليد المعمول بها في المملكة ويسألها عن حالها وما إذا كان لديها أي طلبات مضيفا: كانت تقول لي وهي تبكي يا اخويا جمال كان بيحارب الناس دي ومضايق منهم ليه.

ولفت إلى أن زوجة عبدالناصر أخبرته عن استغرابها من محاربة زوجها للسعودية وأكدت له أنهم لا يستحقون وأنهم استقبلوها بحفاوة لدرجة أن الملك بنفسه يطمئن عليها وليست زوجته وهو الملك فيصل ملك الملوك.

وأوضح أن ذلك الحوار أتى عندما أوفده إليها الرئيس مبارك مرة بعد قضية خالد عبدالناصر قائلا أنها: أرسلت له رسالة وقالت له النبي وصى على سابع جار لأن النادي الرياضي اللي بنلعب فيه كان ملاصق لبيت عبدالناصر القديم، قال لها هبعت لكم حد منكم بتحبوه هبعت لكم مصطفى الفقي، فدخلتني أوضة الريس اللي كان يقابل فيها الرؤساء وكان المدعي أمر بإعدام خالد عبدالناصر فانزعجت لأن ابنها هيعدم ولمن لم يعلم قام حسني مبارك بتهريبه إلى يوغوسلافيا وقال له روح سافر امشي.