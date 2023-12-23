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تراند اليوم : شاهد.. "سلمى الشيمي" في أحدث ظهور لها بعد خروجها من السجن: أنا مرغوب فيا وناس كتير بتحبني

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صحيفة الخليج 365: علقت البلوجر المصرية سلمى الشيمي، في أحدث ظهور لها على الإفراج عنها وخروجها من السجن. مشيرة إلى أن فترة محاكمتها كانت صعبة وشعرت بالظلم.

وقالت: "أنا عارضة أزياء منذ كنت طفلة وعمري 10 سنوات، والمتلقي هو اللي بيصنع الترند". وتابعت: " أنا مرغوب فيا من فئة كبيرة من المجتمع، وناس كثيرة تتابعني خاصة عارضات الأزياء والعاملين في مجال الملابس والمطلقات، واسمي له تواجد". حسب القاهرة 24.

وأضافت: " أنا ذنبي أيه أن أي حاجة لي تنتشر بكثرة، اشمعنا سلمى، والإجابة مش عندي، الإجابة عند الجمهور".

وتابعت: "أنا علاقتي قوية جدا بأهلي، وأهلي رقم واحد في حياتي، وأمي دي تاج رأسي وأي خير في الدنيا سببه أمي.. أنا والدتي مدرسة ووالدي دكتور وأخويا كابتن في أحد الصالات البراند".
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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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