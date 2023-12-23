شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس "الوطنية للخدمات الزراعية" يتفقد محاجر مكة بعد إسنادها للشركة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكد المهندس عمر السحيباني، الرئيس التنفيذي للشركة الوطنية للخدمات الزراعية، أن الشركة تعمل على تحسين الكفاءة التشغيلية في المحاجر، ورفع مستوى جودة الخدمات المقدمة للمستفيدين.

وأوضح أن الشركة تقوم بفحص الإرساليات والتأكد من سلامتها وفق الإجراءات المعتمدة من وزارة البيئة والمياه والزراعة، إلى جانب تطبيق جميع الإجراءات المحجرية الواردة في نظام الحجر البيطري لدول مجلس التعاون ولائحته التنفيذية.

جاءت تصريحات السحيباني، خلال جولته التفقدية لمنطقة مكة المكرمة برفقة عدد من المسؤولين في الشركة، وممثل الشركة الوطنية للخدمات الزراعية بمنطقة مكة المكرمة المهندس عادل بن مطلق الشيخ.

تطوير الأسواق والمسالخ

استهل الرئيس التنفيذي للشركة الوطنية للخدمات الزراعية والوفد المرافق له، الجولة بزيارة فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة، حيث التقى مع مدير عام الفرع المهندس ماجد الخليف وعدد من المسؤولين في الفرع، وجرى خلال اللقاء مناقشة عدد من الموضوعات المشتركة ومنها أسواق النفع العام والمسالخ وبحث سبل تطويرها.

وشملت الزيارة، الاجتماع مع موظفي المحاجر في المنطقة حيث تفقد محجر ميناء جدة الإسلامي ومحجر مطار الملك عبدالعزيز بجدة ومحجر الخمرة، ووقف على سير العمل والتأكد من جاهزية المحاجر الحيوانية والنباتية التي ترد عبرها الإرساليات، للتأكد من سلامتها والحد من دخول الأمراض الوبائية والآفات النباتية العابرة للحدود.

يذكر الشركة الوطنية للخدمات الزراعية تم انشاؤها بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (604) وتاريخ 25/11/1439هـ كأحد مخرجات برنامج التحول في تقديم الخدمات الزراعية لتنفيذ الخدمات المسندة لها من وزارة البيئة والمياه والزراعة، حيث قامت الوزارة بإسناد 10 خدمات حتى الآن إلى الشركة الوطنية الزراعية تتضمن التراخيص، والتصاريح، والشهادات، والمحاجر، والخدمات البيطرية، والمختبرات، والإرشاد ودعم التسويق التجاري، وخدمات مكافحة الأمراض والآفات، وإدارة وتشغيل أسواق النفع العام، والمسالخ، وأذونات الاستيراد.