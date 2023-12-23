شكرا لمتابعة خبر عن سفارة المملكة بأستراليا تحذر مواطنيها من الحرائق والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أكدت سفارة المملكة بأستراليا على مواطنيها بضرورة توخي الحذر، واتباع تعليمات السلطات، وذلك بسبب سوء الأحوال الجوية.

ونشرت السفارة تحذير للمواطنين اليوم السبت عبر حسابها على منصة إكس، تؤكد عليهم ضرورة الحذر بسبب الحرائق الموجودة في ولاية غرب أستراليا.

ونوهت على ضرورة متابعة تعليمات السلطات المحلية من خلال الرابط التالي: https://emergency.wa.gov.au وأنه في حالات الطوارئ يمكن التواصل مع الرقم: 0432257277.