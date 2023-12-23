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سفارة المملكة بأستراليا تحذر مواطنيها من الحرائق

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الرياض - علي القحطاني - أكدت سفارة المملكة بأستراليا على مواطنيها بضرورة توخي الحذر، واتباع تعليمات السلطات، وذلك بسبب سوء الأحوال الجوية.

ونشرت السفارة تحذير للمواطنين اليوم السبت عبر حسابها على منصة إكس، تؤكد عليهم ضرورة الحذر بسبب الحرائق الموجودة في ولاية غرب أستراليا.

ونوهت على ضرورة متابعة تعليمات السلطات المحلية من خلال الرابط التالي: https://emergency.wa.gov.au وأنه في حالات الطوارئ يمكن التواصل مع الرقم: 0432257277.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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