شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن بعد 9 سنوات الكشف عن سر صادم حول مصير الطائرة الماليزية المختفية بمن فيها والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - امساكية رمضان في السعودية 1445

لقد مرت أكثر من 9 سنوات على اختفاء طائرة الخطوط الجوية الماليزية MH370، وما زالت اللغز يحيط بها. في تطور جديد وفريد من نوعه، كشف صياد أسترالي مخضرم، كيت أولفر، البالغ من العمر 77 عامًا، عن اكتشافه قطعة كبيرة من جناح الطائرة في أعماق البحار.

مصير الطائرة الماليزية المختفية بمن فيها

في أيلول أو تشرين الأول من عام 2014، بعد أشهر قليلة من اختفاء الطائرة، كان أولفر يبحر بقاربه عندما لاحظ شيئًا غريبًا في الماء. وفي حديثه عن اللحظة، قال: “تمنيت لو أني لم أر هذا الشيء… ولكن هذا ما حدث، فلقد كان جناح الطائرة”.

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على الفور، تواصل مع هيئة السلامة البحرية الأسترالية، ولكن لم تصدق السلطات روايته في ذلك الوقت. والآن، بعد سنوات، قرر أولفر الكشف علنيًا عن اكتشافه، آملاً في أن تساعد هذه المعلومات السلطات في البحث عن الطائرة المفقودة وكشف مصير ركابها.

مصير الطائرة الماليزية

ومع ذلك، يشير أحد المسؤولين الأستراليين إلى أن القطعة التي اكتشفها أولفر قد تكون جزءًا من حاوية شحن سقطت من سفينة روسية في المنطقة. تظل هذه اللغز مفتوحة، وسط تساؤلات حول مصير الرحلة MH370 وسبب اختفائها.