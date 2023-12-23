انت الان تتابع "آل الشيخ" يستقبل وزير الأوقاف السوري ويتبادلان الأحاديث الودية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - استقبل وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، في مكتبه بمحافظة جدة أمس، وزير الأوقاف بالجمهورية العربية السورية الدكتور محمد عبدالستار السيد.

وشهد الاستقبال تبادل الأحاديث الودية، وبحث الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، لا سيما ما يتصل بالشأن الإسلامي.

كانت هذه تفاصيل خبر "آل الشيخ" يستقبل وزير الأوقاف السوري ويتبادلان الأحاديث الودية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.