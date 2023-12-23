بالفيديو.. "المهري": الإبل المجاهيم الأكثر إدرارًا للحليب وتتفوق على بقية الفئات في إنتاجه

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في: 23 ديسمبر 2023, 1:28 مساءً

أدرجت إدارة مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل في نسخته الثامنة المقامة تحت شعار "عز لأهلها"، منافسة "المحالب" ضمن المسابقات التنافسية بين ملاك الإبل، والتي تعتمد على غزارة الحليب الذي تدره "الناقة"، بعد قياسه على فترات متفاوتة. وقال سعيد المهري المتوج بالمركز الخامس في منافسة المحالب: الإبل المجاهيم هي أكثر الإبل إدرارًا للحليب حيث تنتج نحو 14 كيلو في الفترة الصباحية و11 كيلو في الفترة المسائية متفوقة على كافة فئات الإبل الأخرى من مغاتير وعمانيات وغيرها في إنتاج الحليب. وتهدف مسابقة المحالب إلى دعم الملاك وخلق فرص التنافس بينهم وتنمية الثروة الاقتصادية من خلال المنافسة بين جميع الملاك للتمسك بالإبل الأكثر إدرارًا للحليب والمحافظة على سلالتها، وتشجيع ملاك الإبل على اقتنائها للحفاظ على التراث الوطني باعتبار الإبل جزءًا أصيلًا من حياة السعوديين؛ وهو الوجبة الغذائية الرئيسية عند ملاك الإبل قديمًا؛ لقلة موارد التغذية في الزمن الماضي.

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