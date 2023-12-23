انت الان تتابع في نسختها الثالثة.. 7 فرسان سعوديين في بطولة بولو الصحراء ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - يشارك 7 فرسان سعوديين للبولو في بطولة ريتشارد ميل العلا لبولو الصحراء، التي تقام في نسختها الثالثة على رمال الصحراء في حلبة فريدة من نوعها، على ملعب قرية الفروسية في العلا خلال الفترة من 17- 20 يناير 2024 بمشاركة 8 فِرَق عالمية.

ويمثل الفرسانَ السعوديين: الأميرُ سلمان بن منصور بن ناصر، الأمير سلطان بن خالد الفيصل، عبدالمحسن الحكير، إبراهيم الحربي، محمد العظم، سلمان بن هيف القحطاني، نور أبو خضرة.

وتقام البطولة تزامنًا مع فعاليات مهرجان شتاء طنطورة في العلا، بمشاركة عدد من نجوم العالم في اللعبة، يتقدمهم الأرجنتيني أدولفو كامبياسو، الذي يطلق عليه أسطورة البولو.

وأكد فيصل بن دويس رئيس البطولة، مشاركة 24 فارسًا على مستوى فني عالٍ؛ منهم 7 فرسان، و60 خيلًا من الخيول المتخصصة في اللعبة؛ مشيرًا إلى أن البطولة ستقام بنظام خروج المغلوب.

وبيّن "بن دويس" أن البطولة ينتظرها الكثير من عشاق اللعبة على الصعيد العالمي على مدى 4 أيام؛ مشيرًا إلى جاهزية الفرسان السعوديين لتقديم مستوى مشرف مع نجوم اللعبة العالميين.

وأكد رئيس البطولة أن المتابعة الجماهيرية والإعلامية للبطولة منذ انطلاقتها عام 2020 تمنحها أهمية كبرى، وهي امتداد للاستضافات العالمية التي تحظى بها السعودية بدعم من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، ومتابعة من اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية؛ مما يعزز نشر اللعبة بالمملكة.

الجدير بالذكر أن الفِرَق المشاركة في البطولة هي: العلا، ريتشارد ميل، الخطوط السعودية، بنتلي، تيماء، خيبر، دادان، ساب الأول.