6 قتلى في هجوم على قاعدة عسكرية تركية في شمال العراق

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في: 23 ديسمبر 2023, 2:25 مساءً

قُتِل ستة جنود أتراك وأصيب آخر في هجوم استهدف قاعدة عسكرية تركية في شمال العراق؛ وفق ما أعلنته وزارة الدفاع التركية، اليوم (السبت). وأوضحت الوزارة أن القاعدة العسكرية التركية الواقعة بالقرب من هاكورك في شمال العراق، تعرضت مساء أمس لهجوم شنه أعضاء بحزب العمال الكردستاني، الذي تصنفه أنقرة وحلفاؤها الغربيون منظمة إرهابية. وبيّنت أنها نفّذت عملية عسكرية في المنطقة وردًّا على الهجوم. ويشن الجيش التركي باستمرار، عمليات عسكرية برية وجوية ضد مقاتلي حزب العمال الكردستاني ومواقعهم في شمال العراق أو في إقليم كردستان المتمتع بالحكم الذاتي أو في منطقة سنجار الجبلية.

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