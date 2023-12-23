تراند اليوم : تنفيذ حكم القتل حدا بحق " سلطان العجمي" لإدانته بجرائم سلب وشروع في القتل والمساس بالنظام العام وتعاطي الحشيش وحيازة الأسلحة

صحيفة الخليج 365 - واس : أصدرت وزارة الداخلية اليوم، بياناً بشأن تنفيذ حكم القتل حداً بأحد الجناة في منطقة الرياض، فيما يلي نصه:

قال الله تعالى:( إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَن يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم مِّنْ خِلَافٍ أَوْ يُنفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ).

أقدم / سلطان بن ملهي بن حسن العرجاني العجمي - سعودي الجنسية - على إطلاق النار على شخص بغرض قتله وسلب مركبته وإلحاق التلفيات بها، وارتكابه جرائم الشروع بالقتل لعدد من الأشخاص وإصابتهم بعدة إصابات واعتدائه على آخرين بالضرب والسلب، وسرقة مركبات وإتلاف ممتلكات الغير، وسلب ممتلكات شخصية تحت تهديد سلاح ناري من نوع رشاش، وإنتاج ما من شأنه المساس بالنظام العام وحرمة الحياة الخاصة بتصويره واقعة الاعتداء على أحد المجني عليهم، والتهديد بالقتل، وتعاطي الحشيش والحبوب المخدرة، وحيازة سلاحين ناريين.

وبفضل من الله تمكنت الجهات الأمنية من القبض على الجاني المذكور وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جرائمه، وبإحالته إلى المحكمة صدر بحقه صك يقضي بثبوت إدانته بما نسب إليه، ولأن ما أقدم عليه المدعى عليه يعد ضرباً من ضروب الحرابة ولكثرة الجرائم التي اقترفها وشناعتها، فقد تم الحكم عليه بحد الحرابة، وأن تكون عقوبته القتل، وأيد الحكم من مرجعه، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعًا وأيد من مرجعه وذلك بقتله حداً.

وقد تم تنفيذ حكم القتل حداُ بالجاني / سلطان بن ملهي بن حسن العرجاني العجمي - سعودي الجنسية - يوم السبت 10 / 6 / 1445هـ الموافق 23 / 12 / 2023م بمنطقة الرياض.