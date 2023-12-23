السعودية | مدينة الملك فهد الرياضية تستعد لاستضافة كأس آسيا 2027 بأعمال تطوير واسعة

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

بدأت أعمال تجهيز أرض مدينة الملك فهد الرياضية في مدينة الرياض، استعدادًا لبدء أعمال تطوير الاستاد والمناطق المحيطة به، وذلك ليكون جاهزًا لاستضافة كأس آسيا 2027.

وتشمل أعمال التجهيز الحالية إزالة العشب الطبيعي وتنظيف الأرض، وإعدادها لبدء أعمال البناء. ومن المقرر أن تبدأ أعمال البناء في الأسابيع المقبلة، حيث سيتم توسيع الاستاد ليتسع لأكثر من 90 ألف متفرج، بالإضافة إلى تطوير مجموعة من المرافق والملاعب الرياضية والترفيهية المحيطة به.

مدينة الملك فهد الرياضية

وتعد مدينة الملك فهد الرياضية أحد أكبر الملاعب الرياضية في المملكة، وقد تم افتتاحها في عام 1987. وقد استضافت الاستاد العديد من الفعاليات الرياضية الهامة، بما في ذلك كأس العالم للأندية 2019، وكأس آسيا 1994 و2011.

ويأتي تطوير مدينة الملك فهد الرياضية في إطار جهود المملكة العربية السعودية لاستضافة بطولة كأس آسيا 2027، حيث تسعى المملكة إلى تقديم استضافة مميزة للبطولة.

بطولة كأس آسيا 2027

يعد تطوير مدينة الملك فهد الرياضية أحد المشاريع المهمة التي تدعم جهود المملكة العربية السعودية لاستضافة بطولة كأس آسيا 2027. ويأتي هذا المشروع في إطار استراتيجية المملكة للنهوض بالقطاع الرياضي وتعزيز مكانتها على الخارطة العالمية للرياضة.

وتشمل أعمال التطوير توسيع الاستاد ليتسع لأكثر من 90 ألف متفرج، بالإضافة إلى تطوير مجموعة من المرافق والملاعب الرياضية والترفيهية المحيطة به. ومن المتوقع أن تنتهي أعمال التطوير في عام 2026، وذلك قبل عام واحد من انطلاق بطولة كأس آسيا.