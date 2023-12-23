الحياة الفطرية يوضّح الفوارق بين القط الرملي والبري

أوضح المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية الفارق بين القط البري والقط الرملي من حيث الموطن والانتشار والشكل الخارجي. الشكل الخارجي القط الرملي: وجه عريض وآذان بارزة وحجم أصغر.

القط البري: يشبه القط المستأنس وحلقات سوداء على الذيل وخصلة سوداء بنهايته. الموطن والانتشار القط الرملي: يعيش في المناطق الرملية وينتشر في معظمها بالمملكة.

القط البري: يعيش في معظم مناطق المملكة، خاصة السهول المفتوحة والغابات والمناطق الصخرية.

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