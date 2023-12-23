انت الان تتابع بعد إيقاف الطبيب وإقالة مدير المستشفى.. شاهد ما فعله جراح صيني بامرأة في غرفة العمليات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في:

أظهر مقطع فيديو صادم، قيام طبيب صيني بلكم مريضة مسنة على وجهها ثلاث مرات أثناء إجراء عملية جراحية في عينيها.

وحسب صحيفة "الديلي ميل" البريطانية؛ تُحقق السلطات في المستشفى في الحادث، في حين قررت شركة "أير تشاينا"، التي تدير المستشفى، إيقاف الطبيب عن العمل، وإقالة المدير التنفيذي للمستشفى.

وقالت الشركة: إن الحادث وقع في مستشفاها في مدينة جيجانج جنوبي غرب الصين.

وقالت الصحيفة: على الرغم من أن الحادث وقع في عام 2019؛ إلا أن الفيديو لم يُنشر على وسائل التواصل الاجتماعي الصينية إلا هذا الأسبوع؛ مما أثار غضبًا على الإنترنت.

وفي الفيديو، يظهر الطبيب وهو يضرب المرأة (82 عامًا)، بعنف في وجهها ثلاث مرات، قبل أن يسرع أحد المساعدين لتثبيت جسد المرأة الذي كان يتحرك.

وقالت الشركة إن الطبيب فعل ذلك لأن المريضة التي كانت تخضع لتخدير موضعي، لم تتوقف عن الحركة أثناء الجراحة في العين.

وحسب وسائل إعلام محلية، قالت السلطات الصينية في بيان لها: إن الطبيب عامَلَ المريضة بقسوة في غرفة العمليات؛ لأن المرأة ظلت تحرك رأسها ومقل العيون عدة مرات، رغم تحذيرات الطبيب لها.

وقالت السلطات إن المرأة أصيبت بكدمات في جبهتها بسبب الاعتداء.

ونقلت وسائل إعلام محلية عن ابن المريضة، أن والدته أصبحت الآن عمياء في عينها اليسرى، رغم أنه لم يتضح ما إذا كان ذلك بسبب الحادث أم لسبب آخر.

واعتذرت إدارة مستشفى جيجانج عن الحادث ودفعت 500 يوان (حوالى 265 ريال سعودي) كتعويض للمريضة؛ وفقًا لابنها.

وقالت شركة "أير تشاينا" إن موظفي المستشفى لم يُبلغوا إدارة الشركة بالحادث.

وقالت الشركة يوم الخميس الماضي، إنها أقالت الرئيس التنفيذي للمستشفى، وأوقفت الجراح عن العمل، وهو أيضًا عميد المستشفى.