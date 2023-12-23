تراند اليوم : أكل اللحم والأرز بـ "الخمس"…بالفيديو : تاليسكا يعلق على إقامته في المملكة وأفضل الأهداف التي سجلها

صحيفة الخليج 365: علق لاعب نادي النصر تاليسكا على مشاركته بالغناء على مسرح "بيغ بيست" ضمن مهرجان "ميدل بيست"، وكشف عن رأيه في تجربة العيش في المملكة وأفضل الأهداف التي سجلها.

الغناء

وقال خلال لقاء مع قناة mbc : " شعور جيد جدا شعرت به أثناء الغناء على مسرح "بيغ بيست" أنا فرحان كان الحلم الذي تحقق لي".

الحياة في المملكة

وتابع: "الحياة في المملكة جيدة جدا ، الأكل رائع، والمكان جميل ،وأنا هنا منذ 4 سنوات، وأنا سعيد جدا هنا". موضحا أنه يقضى وقته في الاسترخاء والهدوء، ويقضي بعض الوقت مع عائلته في الصحراء، ويتدرب في الصباح. ولفت إلى أن الأكلة السعودية المفضلة له "الخروف" ويأكل اللحم والأرز ب "الخمس".

النصر

وتابع: " سوف أغني للنصر، وأعد عمل متقن ربما سآخذ سنة". مضيفا أنه يعزف على آلات موسيقية منذ كان طفلا ، ومنها الجيتار والبيانو. وأكمل : " أحب الموسيقى ولكن لا أفضل أي من الرقصات وقد أفضل الرقصات الهادئة".

الأهداف

وأشار إلى أن أفضل الأهداف التي يسجلها هي التي يسجلها على نادي الهلال، مضيفا أن من أكثر اللاعبين المقربين منه هم، سلطان وسامي وليد.

وردا على سؤال "لعبت في الصين وتركيا والسعودية، ما هي أفضل تجربة لك ولماذا؟ ". قال: "تجربة لعبة كرة القدم في السعودية هي الأفضل بالنسبة لي، لوجود مدربين جيدين، ولعب حقيقي جاد، وأصبح لدي أصدقاء مقربين، وأشعر بالراحة والسعادة.