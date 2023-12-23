شكرا لقرائتكم خبر عن أمطار رعدية ورياح نشطة.. تفاصيل طقس المملكة حتى الثلاثاء والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تشهد المملكة حالة من الطقس غير المستقر خلال هذه الفترة، مع هطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من عدة مناطق، وفقًا للمركز الوطني للأرصاد.

ومن المتوقع استمرار هطول الأمطار الرعدية على معظم مناطق المملكة خلال الثلاثة أيام المقبلة حتى الثلاثاء، ونستعرض حالة الطقس ودرجات الحرارة خلال هذه المدة، حسب مركز الأرصاد.

طقس الرياض

تشهد الرياض هطول أمطار متوسطة خلال فترات زمنية مختلفة، وتحديدًا مناطق عفيف، الدوادمي، القويعية، الزلفي، الغاط، شقراء، مرات، المجمعة، ثادق، رماح.

وتكون درجة الحرارة غدًا الأحد، العظمى 25 درجة والصغرى 17، بينما الإثنين: العظمى 23 والصغرى 14، والثلاثاء: العظمى 22 والصغرى 13.

طقس المنطقة الشرقية

وفي المنطقة الشرقية، تشهد غدًا الأحد هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على حفرالباطن، قرية العليا، الخفجي، النعيرية، وأمطار من خفيفة إلى متوسطة على الجبيل، الدمام، بقيق، الأحساء.

بينما درجة الحرارة في الدمام غدًا، العظمى 25 درجة، والصغرى 18، والإثنين: العظمى 24 والصغرى 17، بينما الثلاثاء: العظمى 23 والصغرى 18.

طقس الباحة

ومن المتوفع هطول أمطار خفيفة إلى متوسطة على منطقة الباحة، تشمل: الباحة، بلجرشي، المندق، قلوة، المخواة، بني حسن، الحجرة، غامد الزناد، القرى.

أما درجات الحرارة في الباحة، غدًا الأحد العظمى 18 درجة والصغرى 14، والإثنين: العظمى 18 والصغرى 13، بينما الثلاثاء: العظمى 18 والصغرى 11.

طقس عسير

وتشهد منطقة عسير هطول أمطار خفيفة إلى متوسطة، تحديدًا أبها، خميس مشيط، النماص، تنومه، بلقرن، رجال المع، بارق، محايل، المجاردة، البرك.

وتكون درجة الحرارة في أبها غدًا، العظمى 20 درجة والصغرى 12، والإثنين: العظمى 18 والصغرى 12، والثلاثاء: العظمى 17 والصغرى 11.

طقس جازان

وفي منطقة جازان، من المتوقع هطول أمطار متوسطة على جازان، صبيا، بيش، الدرب، ضمد، ابوعريش، احد المسارحة، صامطة، الطوال، الريث، هروب، الدائر، العيدابي، فيفا، العارضة، الحرث، الخوبة.

وفيما يتعلق بدرجات الحرارة في جازان غدًا، تكون العظمى 28 درجة والصغرى 24، والإثنين: العظمى 28 والصغرى 24، والثلاثاء: العظمى 28 والصغرى 24.