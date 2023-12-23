شكرا لمتابعة خبر عن طالب مغترب يوثق إعجاب المعلمين بالثوب والشماغ .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - في لقطة لطيفة ، وثق طالب مغترب لحظة إعجاب معلميه بالثوب والشماغ .

وأظهر مقطع فيديو متداول ، الطالب أثناء دخوله لقاعة التدريس يبدأ معلميه بإبداء إعجابهم بملابسه السعودية التي تعبر عن ثقافته .

ولقي الفيديو تفاعل كبير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي ، حيث أشادوا بموقف الطالب وتمسكه بثقافته ، ومن أبرز هذه التعليقات : “يا زين ولدنا أحب اللي ينشر ثقافتنا” ، بينما قال آخر : ” يازين عيالنا ، فخر والله لما أشوفهم لابسين زيهم في بلاد الأجانب” .