شكرا لمتابعة خبر عن ملكية مكة والمشاعر المقدسة تسمح باستخدام الدراجات الهوائية والإسكوتر والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - قررت الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، ممثلةً في المركز العام للنقل، اليوم السبت تفعيل مبادراتٍ تهدف إلى تعزيز استخدام وسائل النقل الخفيفة، مثل الدراجات الهوائية والإسكوتر.

كما عقد المركز عدة اجتماعات وتم الاتفاق على أن تبدأ المبادرة في عدة أماكن منها ممرات المشاة والأحياء، ومواقف السيارات، وحول جبل الرحمة بمشعر عرفات وجامعة أم القرى.

ووفرت جامعة أم القرى 30 سكوترًا في أربع محطات على امتداد الحرم الجامعي، كما وفّرت 70 سكوترًا كهربائيًّا لأكثر من 1100 مشترك في المبادرة عن طريق ذراعها الاستثماري “شركة وادي مكة للتقنية”.