شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن فيديو جماهير النصر تتحرش بالاتحادين والان مع التفاصيل الكاملة

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شهدت مباراة نصراوية حماسية ومليئة بالتحفيز عقب فوز النصر على الاتفاق بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد، في الجولة الـ18 من دوري روشن السعودي. بعد هذا الانتصار المثير، ألقت جماهير النصر رسالة فارقة تجاه الاتحاد، وتم تداول مقطع فيديو يظهر تحفيزًا هائلًا.

جماهير النصر تتحرش بالاتحادين

في الفيديو المتداول عبر وسائل التواصل الاجتماعي، قامت جماهير النصر بترديد هتافات تحمل رسالة واضحة، حيث هددوا الاتحاد قبيل المواجهة المرتقبة بين الفريقين في الجولة الـ19 من دوري روشن. بصوت قوي وتناغم عالٍ، صدحت جماهير النصر بعبارة: “هاتوا الإتاوي.. هاتوا الإتاوي”.

جماهير النصر تتحرش بالاتحادين

“رسالة قوية من جماهير النصر إلى الاتحاد بعد فوز مُبهر”

يُشار إلى أن النصر يتألق في المركز الثاني برصيد 40 نقطة، ويسعى لتقليص الفارق مع الهلال المتصدر، في انتظار المواجهة الحاسمة أمام الاتحاد الذي يحتل المركز السادس حاليًا برصيد 28 نقطة. تتجه أنظار عشاق كرة القدم نحو المواجهة المرتقبة في الـ26 من ديسمبر، وسط توقعات مشوقة لمتابعة هذا الصراع المثير.