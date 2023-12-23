شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن فيديو الأمطار تغطي شوارع جدة والان مع التفاصيل الكاملة

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أعلن المركز الوطني للأرصاد عن هطول أمطار غزيرة على أراضي محافظة جدة، في إعلان يبرز تغيرات جوية ملحوظة. وفقًا للتقرير الرسمي، يشهد جو جدة حاليًا تساقطًا لأمطار متفرقة، في تطور يعكس توقعات المركز بمواصلة هطول الأمطار الرعدية من يوم الجمعة حتى يوم الأحد.

فيديو الأمطار تغطي شوارع جدة

فيديو الأمطار تغطي شوارع جدة

توقع المركز في بيانه أن تتسم الظواهر الجوية بأمطار متوسطة، مصحوبة برياح هابطة نشطة تصل سرعتها إلى أكثر من 50 كم/ساعة. كما يُتوقع أن تكون هذه الرياح محملة بالغبار والأتربة في مناطق مكة المكرمة، والمدينة المنورة، وجازان، والباحة.

هذا التحديث يأتي في سياق استمرار توقعات المركز للحالة الجوية، حيث يسعى المركز إلى تقديم معلومات دقيقة وشاملة للمواطنين والمتابعين.