"معظمهم أعدموا ميدانياً" .."الدفاع المدني" ينتشل عشرات الجثث المتحللة شمال غزة

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في: 23 ديسمبر 2023, 4:08 مساءً

أعلنت مديرية الدفاع المدني في قطاع غزة، اليوم (السبت)، انتشال عشرات الجثث المتحللة من شوارع بيت لاهيا شمالي غزة. وأوضحت المديرية عبر "فيسبوك" أن طواقم الدفاع المدني انتشلت عشرات الجثث المتحللة، التي ارتقى أصحابها في الشوارع خلال العدوان الإسرائيلي وذلك قرب دوار زايد وشارع النخيل شمال قطاع غزة. وأضافت أن معظم الضحايا تعرضوا لاعدامات ميدانية، وأخرى نهشتها الكلاب بسبب منع جيش الاحتلال الإسرائيلي طواقم الدفاع المدني من الوصول إليهم.

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