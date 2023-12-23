إجمالي ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة يرتفع إلى 20258 شهيدًا

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محمد بن مسعود - الدمام - أفادت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم السبت بأن الاحتلال الإسرائيلي قتل 201 مواطن فلسطيني على الأقل، وأصاب 368 آخرين في غزة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وأضافت الوزارة في بيان بأنه منذ السابع من أكتوبر (تشرين) الأول بلغ إجمالي عدد القتلى الفلسطينيين في الهجمات الإسرائيلية على القطاع 20258 شهيدًا، إضافة إلى إصابة 53688.

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