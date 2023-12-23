انت الان تتابع الأطراف المتحاربة في اليمن تتوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في: 23 ديسمبر 2023, 5:39 مساءً

أعلن مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى اليمن هانس غروندبرغ، اليوم (السبت) أن الأطراف المتحاربة في الصراع المستمر منذ فترة طويلة في البلاد، توصلت إلى الالتزام بخطوات لوقف إطلاق النار، الذي من شأنه إنهاء القتال. وأعرب "غوندبرغ" عن ترحيبه بتوصل الأطراف للالتزام بمجموعة من التدابير تشمل تنفيذ وقف إطلاق نار يشمل عموم اليمن، وإجراءات لتحسين الظروف المعيشية في اليمن، وفقاً لـ"فرانس برس". وأوضح أن الأطراف ستنخرط في استعدادات لاستئناف عملية سياسية جامعة تحت رعاية الأمم المتحدة".

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