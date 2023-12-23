شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد| بمليار ريال.. رفع جودة الحياة بـ34 مشروعاً واعداً في تبوك والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تواصل أمانة منطقة تبوك تنفيذها، لـ 34 مشروعاً جديداً وواعداً بالمنطقة، لرفع " جودة الحياة " وأنسنة وتحسين المشهد الحضري بها، إلى جانب درء أخطار السيول والأمطار، بقيمة إجمالية قاربت المليار ريال.

وأوضحت الأمانة أن المشاريع قد تنوعت مابين مشاريع لإنشاء شبكات تصريف مياه الأمطار بقيمة قاربت الـ ( 499 ) مليون ريال وبعدد (5) مشاريع و تمثل أكثر من 50% من إجمالي قيمة المشاريع الجديدة، و( 7) مشاريع لدرء أخطار السيول والأمطار بقيمة 146,520,317 ريالاً.

رفع جودة الحياة

أشارت إلى وجود (8) مشاريع في السفلتة والأرصفة والإنارة بقيمة 118,793,350 ريالاً، و(8) مشاريع لإنشاء الحدائق وممرات المشاة وساحاتٍ ومراكز للأحياء بقيمة تجاوزت الـ 90 ميلون ريال وتمثل 10% من إجمالي قيمة المشاريع الجديدة ، ومشروعين لرفع كفاءة وصيانة طريق الملك فيصل وصيانة طريق الملك خالد بإجمالي تجاوز الـ( 26 ) مليون ريال.

وأوضحت وجود مشروع لصيانة وتشغيل عدد من المرافق البلدية بقيمة 4,312,753 ريالاً، ومشروعين لتنفيذ المرحلة الأولى للبنية التحتية لشبكة النقل العام للحافلات وتشغيلها بمدينة تبوك بقيمة إجمالية تصل لـ94 ميلون ريال ، إضافة إلى مشروع استكمال المرحلة الثانية من المنطقة المركزية والتاريخية بقيمة 11,742,248 ريالاً.

وأكدت أمانة منطقة تبوك سعيها من خلال المشاريع لرفع مستوى جودة الحياة بالمنطقة، وتطوير البنية التحتية ورفع كفاءة الطرق لتحسين الحركة المرورية وتطوير ممرات المشاة والجسور، وتصريف مياه الأمطار ودرء أخطار السيول، مواكبةً لأهداف رؤية المملكة 2030.

وأشارت إلى أنها قد أنهت إلى جانب ذلك إبرامها لعدد من العقود الاستثمارية خلال العام الجاري 2023م، لتحسين جودة الحياة للمواطن والمقيم من خلال تقديم خدمة مميزة في الحدائق والأماكن العامة، حيث شملت تلك العقود إنشاء وتشغيل وصيانة 6 حدائق كبرى بالمنطقة، بقيمة تتجاوز الـ ( 66 ) مليون ريال، وهي حديقة المصيف التي تعد باكورة استثمار الحدائق على مستوى المنطقة، و حدائق حي الراجحي، وحديقة المروج وحديقة البازعي، وحديقة الدانة وحديقة حي الراجحي 2.

وأضافت أن الاستثمار في الحدائق يعد تجربة تجارية ناجحة في العديد من الدول، حيث تسهم في تحقيق جذب جماهيري أكبر للحدائق، وتعد عاملًا مساعدًا لتنويع النشاطات من خلال إنشاء عدد من المطاعم والمقاهي والمحال التجارية التي تمارس أنشطة متنوعة، و له مردود اقتصادي من شأنه أن يسهم في تنمية تلك الحدائق وتوسعتها من ريع الاستثمار.