شكرا لقرائتكم خبر عن مصر.. إمام الحرم النبوي يشارك في افتتاح المسابقة العالمية لحفظ القرآن والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - شارك إمام وخطيب المسجد النبوي الشيخ الدكتور عبد الباري بن عواض الثبيتي اليوم في فعاليات حفل افتتاح المسابقة العالمية الثلاثين لحفظ القرآن الكريم التي تقام خلال الفترة من 23 إلى 27 ديسمبر الجاري في القاهرة، برعاية الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، ويشارك فيها متسابقون من 61 دولة حول العالم.

وتأتي لمشاركة، ضمن برنامج زيارات أئمة الحرمين التي تنفذها وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، وبناءً على دعوة رسمية من وزارة الأوقاف المصرية.

وعقب حفل الافتتاح تجول برفقة وزير الأوقاف المصري الدكتور محمد مختار جمعة بدار القرآن الكريم في مركز مصر الثقافي الإسلامي بالعاصمة الإدارية.

دار القرآن

واطلع خلاله على ما يحتويه دار القرآن الذي تبلغ مساحته 6700 متر من تشكيلات إسلامية من الرخام، و30 إيواناً يحتوي كل إيوان على جزء كامل من القرآن الكريم.

كما قام فضيلة إمام الحرم النبوي الدكتور عبدالباري الثبيتي بإمامة المصلين لصلاة الظهر في مسجد مصر الذي تبلغ مساحته 19100 متر مربع ويتسع 12000 مصلٍ .

وتأتي الزيارة ضمن البرامج التي تنفذها وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد للتأكيد على أهمية مساندة ودعم حفظة كتاب الله - عز وجل - وتشجيع حفظته في مختلف دول العالم.