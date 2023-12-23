وزارة الخارجية تنظم لسفراء الدول المعتمدين لدى السعودية زيارة إلى العُلا

نظمت وزارة الخارجية لسفراء الدول المعتمدين لدى المملكة وعائلاتهم، يوم أمس ، زيارة إلى محافظة العلا والمناطق الأثرية فيها، رافقهم خلال الزيارة وكيل وزارة الخارجية لشؤون المراسم عبدالمجيد السماري.

وتجول السفراء في منطقة الحِجر، والذي يعد أول موقع تاريخي في المملكة يدرج ضمن قائمة اليونسكو لمواقع التراث العالمي، حيث استمعوا لشرح تعريفي عن مجموعة قصر البنت وقصر الفريد، كما شملت الزيارة مسرح مرايا، والذي يُعد أكبر مبنى مكسو بالمرايا في العالم.