وتجول السفراء في منطقة الحِجر، والذي يعد أول موقع تاريخي في المملكة يدرج ضمن قائمة اليونسكو لمواقع التراث العالمي، حيث استمعوا لشرح تعريفي عن مجموعة قصر البنت وقصر الفريد، كما شملت الزيارة مسرح مرايا، والذي يُعد أكبر مبنى مكسو بالمرايا في العالم.
كانت هذه تفاصيل خبر وزارة الخارجية تنظم لسفراء الدول المعتمدين لدى السعودية زيارة إلى العُلا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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