تعليم الرياض: حالات تسمم الطالبات بسبب وجبات من مطعم خارجي

ذكر المتحدث الرسمي لتعليم الرياض، أن ما تم تداوله حول وجود حالات اشتباه تسمم لطالبات في مدرسة ابتدائية، كان بسبب تناول الطالبات وجبات من مطعم خارجي أثناء نشاط داخل المدرسة، وقال المتحدث الرسمي، إنه في يوم الخميس الموافق 8 جمادى الآخر 1445هـ، تلقت إدارة مدرسة (229) الابتدائية، شكاوى متعددة من عدد من الطالبات يعانين من آلآم في البطن وغثيان بعد تناولهم وجبات من مطعم خارجي أثناء نشاط داخل المدرسة، وعلى الفور تم إبلاغ الهلال الأحمر، وبعد مباشرة الحالات وإجراء الكشف المبدئي، تبين وجود عدد من الطالبات يعانين من نفس الأعراض، وبعد الفرز تم نقل 9 حالات للمستشفى لإجراء المزيد من الكشف والفحوصات، وعند استقرار حالتهم والاطمئنان على وضعهم الصحي، تم خروجهم جميعاً من المستشفى.



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