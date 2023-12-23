برنامج للتنظيمات الرقمية

عقدت أكاديمية التنظيمات الرقمية التابعة لهيئة الاتصالات والفضاء والتقنية «البرنامج التنفيذي للتنظيمات الرقمية والسياسات العامة» في العاصمة الفرنسية باريس، بالتعاون مع جامعة الدراسات العليا لإدارة الأعمال (HEC)؛ والذي يهدف لتأهيل القيادات في رسم السياسات العامة والتنظيمات الرقمية، وامتلاك المهارات والمعرفة لأفضل منهجيات التحليل والتقييم اللازمة في مختلف القطاعات، إضافة إلى تحقيق التميز والنضج التنظيمي المواكب للمتغيرات المتسارعة، وتعزيز ودعم عمليات صناعة القرار.

وانعقد البرنامج التنفيذي بمشاركة نحو 20 من قادة منظومة الاقتصاد الرقمي والفضاء والابتكار، ومقدمي خدمات الاتصالات والجهات الأعضاء في لجنة التنظيمات الرقمية، حيث جرى خلال فترة البرنامج الممتدة لخمسة أيام، تعريف المشاركين بخارطة طريق السياسات العامة والتنظيمات الرقمية، وتقديم أفضل الممارسات النظرية والعملية في بناء اللوائح والسياسات، واستضافة أفضل الخبراء والقياديين في مجال التنظيمات الرقمية، وإتاحة زيارة العديد من الجهات الحكومية الرائدة في مجال التنظيم الرقمي والسياسات العامة.

يذكر أن البرنامج يمثل أحد مبادرات أكاديمية التنظيمات الرقمية التي تسعى من خلاله لرفع كفاءة الكوادر الوطنية وتنمية قدرات القادة في مجال التنظيمات الرقمية، والعمل على المواءمة والتكامل بين المنظمين والمعاهد العالمية من خلال شراكات إستراتيجية للاستفادة من أفضل الممارسات والخبرات، والارتقاء بخدمات الجهات المحلية إلى آفاق جديدة.