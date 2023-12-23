شكرا لمتابعة خبر عن موقف مؤثر لمواطن يلتقي بمعلمه بعد مرور 30 عامًا .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - التقى مواطن بمعلمه بعد مرور 30 عاما على تخرجه من المدرسة، في موقف مؤثر .

وتقدم المواطن “سلمان الشهري” إلى معلمه وعرف بنفسه مشيرا إلى أنه حرص على زيارة معلمه وفاء لجميل فعله معه قبل 30 عاما.

ولفت المواطن أن المعلم أخذه هو وطالب آخر وزاروا أحد الأشخاص وقدموا العشاء له ولزميله وفي اليوم التالي قام معلمه بتوصيله للمدرسة.

وأشار المواطن أنه كان في زيارة لطلابه وحرص على أن يذهب لمعلمه السابق من أجل شكره على ما فعله معه قبل 30 عاما.