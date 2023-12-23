"هيئة البحرية البريطانية" تتلقى تقريرًا عن حادث في محيط باب المندب

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محمد بن مسعود - الدمام - ذكرت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية اليوم السبت أنها تلقت تقريرًا عن حادث في محيط مضيق باب المندب على بعد 45 ميلاً بحريًّا جنوب غربي الصليف باليمن.

وأوضحت الهيئة في بيان أن السلطات تجري تحقيقًا، وتم توجيه إرشادات للسفن بتوخي الحذر عند العبور.

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