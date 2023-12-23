أمير الشرقية يُقدِّم التعازي لأسرة الجبر

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محمد بن مسعود - الدمام - قدَّم أمير المنطقة الشرقية، الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز، اليوم السبت واجب العزاء لأسرة الجبر في وفاة رجل الأعمال عبداللطيف بن حمد الجبر -رحمه الله-، وذلك في منزل الفقيد بمدينة الدمام.

وسأل سموه اللهَ تعالى أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته، ويلهم أسرته وذويه الصبر والسلوان، مشيرًا إلى أن الفقيد قدَّم خدمات جليلة لوطنه ومجتمعه، وله العديد من المساهمات الخيرية والاجتماعية التي يُشار لها بالبنان.

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