انت الان تتابع "وول ستريت جورنال": "بايدن" منع إسرائيل من توجيه ضربة استباقية لـ"حزب الله" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال"، اليوم (السبت)، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن، طالب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بالتراجع عن ضربة استباقية ضد "حزب الله" اللبناني، بعد أيام من هجوم حركة "حماس" على إسرائيل، محذرًا إياه من أن هجومًا كهذا قد يؤدي إلى اندلاع حرب إقليمية أوسع.

ونقلت "وول ستريت جورنال" عن مسؤولين، أن إسرائيل كان لديها معلومات استخباراتية اعتبرتها الولايات المتحدة غير موثوقة، تفيد بأن "حزب الله" كان يحضر لعبور الحدود كجزء من هجوم متعدد الجبهات، وهو ما دفع المسؤولين الإسرائيليين الأكثر تشددًا إلى القرار.

وأوضح المسؤولون أن المقاتلات الإسرائيلية كانت تحلق في الأجواء، حين تحدث "بايدن" مع "نتنياهو" في 11 أكتوبر، وأبلغه بالتراجع والتفكير في عواقب خطوة كهذه.