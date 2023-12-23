24 مبادرة سعودية توفر طاقة نظيفة بأسعار معقولة وتحسن كفاءة الاستهلاك

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - السبت - 23 ديسمبر 2023 Sat - 23 Dec 2023



أماني يماني - مكة المكرمة

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