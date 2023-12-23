عرض مستجدات الأدوية البيولوجية لعلاج الروماتيزم

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - لعرض مستجدات الأدوية البيولوجية والأخرى لعلاج الروماتيزم، انطلقت بجدة أعمال مؤتمر جامعة الملك عبدالعزيز التاسع للمستجدات في أمراض الروماتيزم 2023، الذي نظمته الجمعية العلمية السعودية للطب الباطني، ويستمر 3 أيام.

وهدف المؤتمر إلى نشر آخر ما توصلت إليه الأبحاث العلمية في مجال الروماتيزم، من حيث التشخيص والعلاجات وزيادة التعليم المستمر للأطباء والمتخصصين، خاصة أن المؤتمر يضم نخبة من الأطباء من داخل وخارج المملكة.

وأكد رئيس المؤتمر استشاري أمراض الباطنة الدكتور سامي بحلس، أن المؤتمر يعد أحد أهم المحطات العلمية المهمة في مناقشة آخر المستجدات التي طرأت في تشخيص أمراض الروماتيزم ونقل آخر التوصيات من الجمعيات العلمية العالمية الأوروبية والأمريكية لعلاج وتشخيص أمراض الروماتيزم، مبينا أنه يناقش خلال المؤتمر الحالات الصعبة التي واجهت الأطباء، إضافة إلى ورش عمل حول كيفية التشخيص، وأوراق بحثية تم عملها في المملكة.

وشهد المؤتمر على هامش أعماله إقامة معرض مصاحب لاستعراض أحدث المستجدات في الأدوية، شارك فيه عدد من الجهات غير الربحية، والشركات الخاصة بطب وأدوية الروماتيزم، عرضوا أحدث المستجدات في الأدوية البيولوجية والدقيقة لأمراض الروماتيزم، وعددا من الأبحاث في المجال نفسه، كما تضمن أبحاثا سريرية في مجال مرض الروماتيزم.

أهداف المؤتمر:

- نشر آخر ما توصلت إليه الأبحاث العلمية من حيث: