إحالة 46,743 مخالفا لبعثاتهم الدبلوماسية وترحيل 9147

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أسفرت الحملات الميدانية المشتركة لمتابعة وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، عن ضبط 16899 مخالفا خلال الفترة من 14 ـ 20 ديسمبر 2023.
وتمت إحالة 46743 مخالفا لبعثاتهم الدبلوماسية للحصول على وثائق سفر، وإحالة 1716 مخالفا لاستكمال حجوزات سفرهم، وترحيل 9147 مخالفا.
وأكدت وزارة الداخلية أن كل من يسهل دخول مخالفي نظام أمن الحدود للمملكة، أو نقلهم داخلها أو يوفر لهم المأوى، أو يقدم لهم أي مساعدة أو خدمة بأي شكل من الأشكال، يعرض نفسه لعقوبات تصل إلى السجن 15 سنة، وغرامة مالية تصل إلى مليون ريال، ومصادرة وسيلة النقل والسكن المستخدم للإيواء، إضافة إلى التشهير به.
وأوضحت أن هذه الجريمة تعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، والمخلة بالشرف والأمانة، حاثة على الإبلاغ عن أي حالات مخالفة على الرقم 911 بمناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و999 و996 في بقية مناطق المملكة.
نتائج الحملات
- 16,899 إجمالي المخالفين.
- 11,033 مخالفا لنظام الإقامة.
- 3493 مخالفا لنظام أمن الحدود.
- 2373 مخالفا لنظام العمل.
- 769 حاولوا الدخول بطرق غير نظامية.
- 39 % منهم يمنيون
- 58 % إثيوبيون
- 3 % جنسيات أخرى
- 80 حاولوا الخروج بطرق غير نظامية.
- 11 متورطا في النقل والإيواء والتشغيل
- 52,369 يخضعون لإجراءات تنفيذ الأنظمة
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