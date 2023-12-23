الطرق الحيوية تدعم الحركة اللوجستية والسياحية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أسهمت شبكة الطرق بالمنطقة الشرقية في دعم الحركة التجارية والاقتصادية والصناعية واللوجستية والاجتماعية، إذ تتمتع المنطقة بشبكة طرق ضخمة منها 4000 كلم طرق مفردة، و2300 كلم طرق مزدوجة، وأكثر من 500 كلم طرق سريعة، وبأطوال تتجاوز 6800 كلم.

وتتميز المنطقة الشرقية بأنها ترتبط مع دول مجلس التعاون الخليجي بطرق برية، ذات مستوى عال من السلامة والجودة، ومن أهم هذه الطرق التي تربط الشرقية بالدول المجاورة طريق الربع الخالي، الذي يعد أعجوبة هندسية تم تنفيذها وسط صحراء الربع الخالي، بأحدث التقنيات الحديثة، وبأطوال تتجاوز 560 كلم، إذ أسهم هذا الطريق في دعم الحركة اللوجستية والتجارية والاجتماعية، إضافة إلى خدمة ضيوف الرحمن القادمين من سلطنة عمان الشقيقة.

وحقق كثير من الطرق مستوى عاليا من السلامة والجودة، تربط محافظاتها ومناطقها، منها طريق أبو حدرية الذي يعد أول طريق سريع في المملكة، وتم افتتاحه في عهد الملك خالد بن عبدالعزيز (رحمه الله).