شكرا لقرائتكم خبر إحباط تهريب كبتاجون وشبو بشاحنة وطفاية حريق ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تمكنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك في منفذي الحديثة والبطحاء من إحباط محاولتي تهريب 117 ألف حبة كبتاجون، و6 آلاف جرام من مادة الشبو، عثر عليها مخبأة في شاحنتين قدمتا إلى المملكة عبر المنفذين.

وأوضحت الهيئة، أنه في المحاولة الأولى تمكن جمرك الحديثة من إحباط محاولة تهريب 117,210 حبات كبتاجون، عثر عليها مخبأة في أجزاء متفرقة بإحدى الشاحنات القادمة عبر المنفذ، وفي المحاولة الثانية تمكن جمرك البطحاء من إحباط محاولة تهريب 6,170 جراما من مادة الشبو عثر عليها مخبأة داخل طفاية حريق في إحدى الشاحنات القادمة إلى المملكة عبر المنفذ.

وأفادت أنه بعد إتمام عملية الضبط، جرى التنسيق مع المديرية العامة لمكافحة المخدرات لضمان القبض على مستقبلي المضبوطات داخل المملكة، حيث تم القبض عليهم وعددهم 3 أشخاص.

وشددت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك على أنها ماضية في إحكام الرقابة الجمركية على واردات وصادرات المملكة، وتقف بالمرصاد أمام محاولات أرباب التهريب، وذلك تحقيقا لأبرز ركائز استراتيجيتها المتمثلة في تعزيز أمن وحماية المجتمع، وذلك بالحد من محاولات تهريب مثل هذه الآفات وغيرها من الممنوعات.