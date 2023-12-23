شكرا لقرائتكم خبر خطة طموحة لتحقيق الرضا عن الخدمات بالحرم المكي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تحرص الهيئة العامة للعناية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي على تحقيق الرضا عن جودة الخدمات المقدمة للقاصد، من خلال الرؤية الطموحة لعمل مشترك بين الجهات المشاركة لخدمة ضيوف الرحمن من خلال التنسيق المتكامل والاستفادة من التقنيات الحديثة.

ومن الخدمات المقدمة تكثيف أعمال غسل وتعقيم المسجد الحرام وسطحه وساحاته ومرافقه وتهيئته للزوار والمصلين، من خلال القيام بعدد 10 غسلات يوميا وفق منظومة عمل يقوم عليها 4000 عامل وعاملة يشرف عليهم 200 مشرف سعودي يعملون على مدار الساعة، و120 مهندسا وفنيا بشكل دائم قبيل كل صلاة، وذلك لتغذية شبكة الصوت 8 آلاف سماعة داخل المسجد الحرام وساحاته، وتوفير 3516 دورة مياه، و9.155 حافظة يوميا، و35.000 سجاد جديد بجميع مصليات المسجد الحرام وساحاته، 3000 عربة يدوية و 2000 عربة كهربائية، وعدد 6000 من دافعي العربات، وتشغيل 1000 معدة وآلة للمشاركة في أعمال الغسيل على مدار اليوم، لتصل نسبة الاستيعاب إلى مليون و600 ألف مصل.

وتعمل الهيئة على تيسير تجربة ضيوف الرحمن من خلال تقديم التسهيلات والإمكانات كافة، وتطوير مشاريع البنية التحتية في الحرمين الشريفين، ولأهمية ذلك تضمنت رؤية المملكة مستهدفات تعنى برفع كفاءة خدمة ضيف الرحمن، منها استضافة 30 مليون زائر ومعتمر سنويا، والعمل على تحسين وتطوير الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن من خلال رفع الكفاءة التشغيلية والخدمية في الحرمين الشريفين، التي بدورها ستسهم في تحقيق البيئة المناسبة، ومواجهة التحديات وتذليل العقبات في رحلة ضيف الرحمن منذ الوصول حتى المغادرة.

أبرز الخدمات: