شكرا لقرائتكم خبر عن بعد حادث براغ.. ماذا تفعل عند تعرضك لمشكلة خارج البلاد؟ والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كشفت المحققة الجنائية، آلاء الحمد، أن السفارات هي الملاذ الأول لكافة المواطنين والمواطنات الموجودين في الخارج، سواء كانوا طلابا أو سياحًا أو مرضى.

وأوضحت الحمد، أن عند حدوث أي مشكلة تمس أي مواطن بالضرر، يجب أن يكون أول وأهم إجراء يتم اتخاذه هو الإبلاغ أو الذهاب إلى السفارة في الدولة المتواجد بها.

وأضافت أن السفارة ستقوم بحل المشكلة أو الدفاع عن المواطن إذا كان معتدى عليه، وتأمينه حتى عودته إلى أرض الوطن بصحة جيدة.

السفارات السعودية

وفي حال وجود قضية، تقوم السفارة بتوكيل أفضل المحامين للدفاع عن المواطنين الذي أصابهم ضرر أو مشكلة ما تحتاج تدخل السفارة.

وأكدت الحمد أن السفارات تمثل الوجه المشرق للدولة في الخارج، والراعي الأول لمصالح المواطنين في مكان وجودهم.

المحققة الجنائية آلاء الحمد

وقالت ”الحمد“ أن حكومتنا الرشيدة بقيادة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين حريصة على خلق علاقات مشتركة مع جميع دول العالم من خلال السفارات السعودية في الخارج، إذ تعد الوجه المشرق للمملكة، والراعي الأول لمصالح المواطنين في مكان وجودهم، سواء مبتعثين أو للعلاج أو سائحين.

حادث براغ

وتأتي تصريحات الحمد في أعقاب حادث إطلاق النار الذي وقع في براغ بجمهورية التشيك، وأسفر عن إصابة مواطن إماراتي وزوجته.

وأكدت وزارة الخارجية الإماراتية أنها تتابع الوضع الصحي للمواطن وزوجته، وتحرص على تقديم الدعم الكامل والرعاية الصحية لهما.

وأعربت الوزارة عن تضامنها مع حكومة وشعب جمهورية التشيك في الحادث الأليم.