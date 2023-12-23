شكرا لقرائتكم خبر عن خطوات ميسرة.. طريقة حجز تصريح زيارة الروضة الشريفة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت وزارة الحج والعمرة، أن إتاحة حجز تصريح لزيارة الروضة الشريفة في المسجد النبوي بالمدينة المنورة، تتم مرة واحدة في السنة.

وأكدت الوزارة أنه يمكن للمستفيد حجز تصريح للروضة الشريفة بعد مضي 365 يوماً من آخر تصريح له.

زيارة الروضة الشريفة

أعلنت وزارة الحج والعمرة، على حسابها على منصة إكس في وقت سابق، عن طريقة حجز تصريح زيارة الروضة الشريفة، عبر تطبيق نسك.

وجاءت كالآتي: