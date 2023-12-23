شكرا لقرائتكم خبر عن الطائف.. زراعة 5 آلاف شتلة ضمن مبادرة "مدينتي الخضراء" والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - انطلقت اليوم في محافظة الطائف المبادرة التطوعية "مدينتي الخضراء" التي نظمتها الهيئة السعودية للمهندسين ممثلةً باللجنة التنسيقية في المحافظة بالتعاون مع وزارة البيئة والمياه والزراعة وأمانة الطائف.

وأوضح أمين عام الهيئة السعودية للمهندسين المكلف المهندس عبدالناصر بن سيف العبداللطيف، أن المبادرة التي تستمر لمدة خمسة أيام يشارك فيها أكثر من 225 متطوعاً ومتطوعة لزراعة 5 آلاف شتلة في موقع غدير البنات بالقرب من حديقة الردف في مدينة الطائف.

مبادرة "مدينتي الخضراء"

بيّن أن المبادرة البيئية تأتي تحقيقاً للأهداف المناخية لمبادرة السعودية الخضراء من أجل بيئة آمنة وصحية ومستدامة، وتحسين جودة الحياة والصحة العامة بما يعود بالفائدة على الأجيال القادمة، مضيفاً أن المبادرة تأتي ضمن المبادرات والبرامج المجتمعية التي تنظمها الهيئة السعودية للمهندسين، والتي تأتي بالتعاون مع منصة العمل التطوعي في وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية؛ بهدف تفعيل طاقات الكوادر الوطنية الهندسية لخدمة المجتمع.

من جانبه، أكد رئيس اللجنة التنسيقية للهيئة السعودية للمهندسين المكلف الدكتور أحمد بن عبدالله الغامدي أن المبادرة تهدف إلى زيادة الغطاء النباتي والحد من آثار التصحر، وحماية البيئة وتحسين مستوى جودة الحياةـ مبيناً زراعة مجموعة من الشتلات المتنوعة والتي تشمل " الطلح - والسدر - السمر- والشث- السيال" نظراً لدورها البيئي الهام، وتلائمها مع الظروف البيئية والمناخية، وانخفاض تكلفة صيانتها وتحملها للحرارة، ولخلق منظر جمالي.