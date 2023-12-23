شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن فيديو السلطان قابوس يهدي مصر قصرها الجمهوري والان مع التفاصيل الكاملة

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كشف المفكر السياسي المصري البارز، الدكتور مصطفى الفقي، عن تفاصيل مثيرة حول إهداء القصر الجمهوري المصري، حيث أكد بوضوح أن هذا القصر كان هدية كريمة من فخامة السلطان قابوس بن سعيد، سلطان سلطنة عمان.

فيديو السلطان قابوس يهدي مصر قصرها الجمهوري

وخلال تصريحاته الحصرية في برنامج “الصندوق الأسود”، ألمح الفقي إلى التزام السلطان قابوس بدعم الهياكل الرئاسية، حيث كان يؤمن بأن تلك المظاهر الملكية تعزز من شرعية الحكم وتسهم في تحقيق الاستقرار في الدولة.

فيديو السلطان قابوس

وأوضح الفقي ببراعة أن السلطان قابوس كان يعبر عن رغبته الجادة في توفير التمويل اللازم لبناء وتجهيز القصور الجمهورية في مصر، وهذا بالرغم من أن عمان ليست من الدول الغنية بالنفط. وفي إطار جهودهم لتعزيز هذه المشاريع الرمزية، كانوا يخصصون مبالغ مالية تصل إلى 50 مليون دولار لدعم هذه المبادرات في مصر على مدار السنوات.

قابوس يهدي مصر قصرها الجمهوري

وأشار الفقي إلى استمرار دعم السلطان قابوس لهذا البرنامج، حيث كان يرسل مبلغًا قدره 10 ملايين دولار سنويًا إلى مصر، تمثل جزءًا من التمويل الضخم الذي استخدم في بناء وتجهيز القصر الجمهوري، مما يبرز التفاني والدعم المتواصل من قبل السلطان قابوس في تعزيز المشهد الرئاسي في مصر.