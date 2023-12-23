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تعد الكهرباء من ضروريات الحياة اليومية، وتحتاج إلى توفير خدمة مستدامة للمنازل والمباني. وفي هذا السياق، يأتي العداد الكهربائي كأداة أساسية لقياس وتسجيل استهلاك الكهرباء للمشتركين، ويتفاوت سعر تركيبه من دولة إلى أخرى. هنا نقدم لك تفاصيل حول تركيب عداد الكهرباء الكارت في مصر لعام 2023.

خطوات تركيب عداد كهرباء دفع مسبق بالكرت في مصر وكم الرسوم في 2024؟

من الجدير بالذكر أن سعر تركيب عداد الكهرباء الكارت يتنوع حسب نوع الوحدة والغرض من الاستخدام. فيما يلي تفاصيل الأسعار:

عداد الكهرباء الأحادي للشقة:

السعر: حوالي 1050 جنيهًا.

تكلفة شحن الكارت: 100 جنيه.

رسوم إضافية: 185 جنيه.

عداد الكهرباء الكارت الثنائي للشقة:

السعر: حوالي 1700 جنيه.

تكلفة شحن الكارت: 100 جنيه.

ضريبة إضافية: 285 جنيه.

عداد الكهرباء الكارت للمحول:

السعر: حوالي 1935 جنيه.

تكلفة شحن الكارت: 100 جنيه.

ضريبة إضافية: 285 جنيه.

خطوات تركيب عداد كهرباء دفع مسبق

للتقديم على تركيب عداد الكهرباء الكارت في مصر عام 2023، يمكن اتباع الخطوات التالية:

الدخول إلى منصة التقديم عبر الإنترنت.

اختيار خدمة تركيب العدادات من القائمة.

تحديد نوع العداد المرغوب في تركيبه.

تسجيل الدخول أو إنشاء حساب جديد.

ملء البيانات الشخصية ورفع الأوراق المطلوبة.

التحقق من صحة المعلومات وإرسال الطلب.

حفظ الرقم الكودي لمتابعة الطلب.

الأوراق المطلوبة لتركيب عداد الكهرباء الكارت تتضمن صورة من بطاقة الهوية، وإثبات ملكية العقار أو الوحدة، وصورة من العداد القديم، وفاتورة الكهرباء أو إيصال المياه.

باختصار، يتعين على المواطنين الراغبين في تركيب عداد الكهرباء الكارت في مصر عام 2023 أن يتقدموا بطلباتهم عبر المنصة الإلكترونية المخصصة، وتقديم الأوراق المطلوبة لضمان سير العملية بسلاسة.